من أصول عربية.. الشرطة الفرنسية تطلق النار على شاب هددهم بسكينًا في باريس

وكالات

أعلنت قوات الأمن الفرنسية، مقتل رجلا كان يهدد شرطيين "بسكّين جزّار" في باريس، كما أفادت النيابة العامة.

وحسب ما أعلنته الشرطة الفرنسية، فإن الرجل من مواليد يناير 1984 في السودان ولا سجل قضائيا له، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت النيابة العامة أن الشرطيين أطلقوا النار بعدما استخدموا مسدسا صاعقا بدون نتيجة، مشيرة إلى فتح تحقيق.

وأضافت أنه قبل قليل من الساعة الثالثة صباحا "تلقت أجهزة الشرطة بلاغا عن وجود شخص يشكل خطرا يرتدي جلبابا ويحمل سكّين جزّار في محطة بوت دو شابو روج للترامواي في 18 جادة إندوشين في الدائرة التاسعة عشرة من باريس".

وتابع البيان أنه "عند وصولهم، كان الرجل يحمل سكّين جزّار في يد ودفترا عليه كتابات بالعربية في اليد الأخرى. وهو لم يمتثل لأوامرهم بإلقاء سلاحه، وبالرغم من استخدام الشرطيين مرارا مسدسهم الصاعق، انقض عليهم وهو لا يزال يحمل سكّين الجزّار".

وأوضح البيان أنه "وفق العناصر الأولية، استخدم أربعة شرطيين سلاحهم الصاعق عشرين مرة".

وقالت النيابة العامة إن الشرطيين الذين أطلقوا النار نقلوا إلى المستشفى في حال صدمة.