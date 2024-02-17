عملية عسكرية تستهدف تجمعا لحركة "الشباب" وسط الصومال

مقديشو- ( د ب أ )

استهدفت عملية عسكرية مخططة نفذها الجيش الصومالي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، تجمعا لـ "مليشيات الخوارج بمحافظة جلجدود" وسط الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت أن "العملية العسكرية جرت الليلة الماضية في منطقة عيل-ودلان التابعة لمدينة جلعد في محافظة جلجدود ،حيث كان يتحصن فيها فلول مليشيات الخوارج".

وأشارت إلى تدمير "الجيش الوطني ،الليلة الماضية،في عملية عسكرية قواعد لمليشيات الخوارج في عدة مناطق بمحافظة شبيلى السفلى".

ووفق الوكالة، "تكبدت مليشيات الخوارج جراء العمليتين العسكريتين خسائر فادحة في الأرواح".

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج " للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم لتطبيق الشريعة الإسلامية بصرامة.