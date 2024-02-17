حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" ينظم مظاهرات ضد تزوير الانتخابات

إسلام- (د ب أ)

يعتزم حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" اليوم السبت تنظيم مظاهرات احتجاجية ضد تأخير إعلان نتائج انتخابات الثامن من شباط/فبراير ومزاعم تزويرها.

وكان الحزب قد أعلن عن تنظيم مسيرات اليوم فى مواقع مختلفة، وفي هذا الصدد شارك زعيم الحزب، حماد أزهر أماكن تنظيم الاحتجاجات السلمية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي/إكس/، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

وكانت إدارة منطقة إسلام آباد قد رفضت أمس الجمعة منح الإذن للحزب لتنظيم احتجاج، في المدينة ضد تزوير الانتخابات.

وفرضت إدارة المنطقة المادة رقم 144 وحثت المواطنين على الابتعاد عن أي تجمعات سياسية.