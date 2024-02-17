بعد اقتحام الاحتلال.. تزايد القلق بشأن مصير المرضى داخل مجمع ناصر جنوب غزة

وكالات

يتزايد القلق حول مصير المرضى في مجمع ناصر الطبي في خان يونس في جنوب غزة، بسبب انقطاع الأكسجين نتيجة توقف المولدات الكهربائية بعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمجمع الطبي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الجمعة، وفاة خمسة مرضى وقالت في بيان "نخشى وفاة خمسة مرضى آخرين في العناية المركزة وثلاثة في حضانة الأطفال في أي لحظة" وحملت الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي "مسؤولية" حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل.

وشهدت المناطق القريبة من المستشفى قتالاً عنيفاً خلال الأيام الماضية، ويُعد مستشفى ناصر أحد المرافق الطبية الرئيسة التي ما تزال في الخدمة في القطاع.

وبقيت خمسة فرق طبية مسؤولة عن 120 مريضاً، موجودة في أحد مباني المستشفى، دون كهرباء أو مياه أو طعام أو أكسجين، وفق الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يمنع" إجلاء المرضى من ذوي الحالات الحرجة.