أمريكا تستعد لإرسال أسلحة وذخائر إضافية إلى إسرائيل لدعمها في حرب غزة

وكالات

قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإرسال مزيد من القنابل والأسلحة إلى إسرائيل، ما من شأنه أن يعزز الترسانة العسكرية الإسرائيلية، وذلك بينما تدعو واشنطن "علناً" إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل نجاح "صفقة الأسرى" التي يتم التفاوض عليها حالياً.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن هذه الأسلحة تشمل ما يقرب من ألف قنبلة من طراز MK-82، وذخائر الهجوم المباشر KMU-572 التي توجه القنابل على نحو دقيق، بالإضافة إلى صمامات القنابل FMU-139. وتقدر قيمة هذه الأسلحة بعشرات الملايين من الدولارات.

وقال مسؤول أمريكي إن التسليم المقترح لا يزال قيد المراجعة داخلياً من قبل الإدارة الأمريكية، وقد تتغير تفاصيل الاقتراح قبل أن تقوم إدارة بايدن بإخطار قادة لجان الكونجرس للموافقة على عملية نقل هذه الأسلحة.

وتأتي عملية إرسال الأسلحة المرتقبة، خلال لحظة حاسمة في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، إذ تستعد لشن هجوم على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، حيث يلجأ أكثر من 1.6 مليون فلسطيني من الحرب.

وتتحجج إسرائيل بـ"حاجتها إلى توسيع هجومها العسكري في المنطقة لمهاجمة حماس"، فيما يحذر المجتمع الدولي من "وقوع كارثة إنسانية" في حال تنفيذ إسرائيل لهذا الهجوم البري.

ودعا بايدن، مساء الجمعة، إلى "وقف إطلاق النار" في غزة، "من أجل إخراج الأسرى، مشيراً إلى أنه "لا يتوقع عملية عسكرية لإسرائيل في رفح، مع استمرار محادثات الأسرى".