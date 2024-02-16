قاض بنيويورك يحكم بتغريم ترامب 364 مليون دولار بتهمة الاحتيال

مصراوي

حكم قاض في نيويورك تغريم الرئيس السابق دونالد ترامب بـ 354.9 مليون دولار بسبب المبالغة في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين.

ومنع القاضي آرثر إنجورون ترامب من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.

واتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار سنويًا على مدار عقد من الزمن لخداع المصرفيين لمنحه شروط قرض أفضل.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف القضية بأنها ثأر سياسي من جانب جيمس، وهو ديمقراطي منتخب. ومن المتوقع أن يستأنف ترامب الحكم الصادر يوم الجمعة عن إنجورون.