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BBC

هيئة المعابر الفلسطينية تعلق على أنباء اقتحام معبر رفح

06:47 م الجمعة 16 فبراير 2024

معبر رفح من الجانب الفلسطيني

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مصراوي
قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، إن ما جرى قبل قليل في معبر رفح لم يتم اقتحامه كما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر مساء الجمعة، أن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري الذي يقع شرقي محافظة رفح جنوبي القطاع، أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.

وبين أن النازحين بعد إشعالهم إطارات السيارات فتحوا بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع.

وأشار المصدر إلى أنه تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات.

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