حماس: عملية كريات ملاخي رد على حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا

مصراوي

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، "إن العملية الفدائية التي تم تنفيذها في ما يسمى "كريات ملاخي"، هي رد طبيعي على حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار جرائمه وجرائم المستوطنين الإرهابيين في الضفة والقدس".

ودعت حركة المقاومة الفلسطينية خلال بيان لها، "الشعب الفلسطيني المجاهد إلى توسيع دائرة الاشتباك مع هذا العدو النازي المجرم الذي لا يفهم إلا لغة القوة".

وأكدت حماس أن الشعب الصابر المرابط ماضون في نضالنا ومقاومتنا حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وفيما سبق أعلن الإسعاف الإسرائيلي، مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار على موقف حافلات شمال كريات ملاخي في عسقلان، وأنباء تتحدث عن تحييد منفذ العملية.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 5 إسرائيليين بينهم 4 في حالة خطرة في إطلاق نار شمال كريات ملاخي وتم تحييد مطلق النار.

بدورها قالت القناة السابعة الإسرائيلية عن المتحدث باسم الشرطة: حادث إطلاق النار على موقف حافلات بكريات ملاخي خطير للغاية.