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BBC

الرئيس الفرنسي: أي هجوم على رفح سيتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة

04:16 م الجمعة 16 فبراير 2024

إيمانويل ماكرون

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مصراوي

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله الجمعة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في باريس، من أنّ أيّ هجوم عسكري إسرائيلي على رفح سيتسبّب في "كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقال ماكرون إن ذلك الهجوم سيكون نقطة تحوّل" في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، معتبراً أنّ "الأولوية المطلقة" هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وجدد الرئيس الفرنسي الدعوة لحل الدولتين القائم على إنشاء دولة فلسطينية الى جانب إسرائيل، داعياً إلى "اندفاعة حاسمة لا رجوع فيها" في هذا السياق، ومؤكداً أن "الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا".

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي رفح الهجوم على رفح

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