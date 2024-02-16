الاحتلال يدعو "العدل الدولية" لرفض طلب جنوب أفريقيا بشأن هجوم رفح

لاهاي- (د ب أ)

دعت إسرائيل محكمة العدل الدولية إلى رفض طلب عاجل تقدمت به دولة جنوب أفريقيا فيما يتعلق بهجوم عسكري إسرائيلي محتمل على رفح بجنوب قطاع غزة باعتباره "غير مبرر".

وكشف بيان ملاحظات، نشر على الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية مساء أمس الخميس، تفاصيل اعتراضات إسرائيل على طلب جنوب أفريقيا الذي قدمته للمحكمة في لاهاي يوم الاثنين الماضي.

وقدمت جنوب أفريقيا الطلب عقب الإعلان عن عملية عسكرية وشيكة للجيش الإسرائيلي في رفح.

ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى ممارسة سلطتها "لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة" والتحقق مما إذا كانت العملية لا تنتهك قرار المحكمة الصادر في نهاية يناير.

وذكر طلب جنوب أفريقيا أن أكثر من مليون شخص فروا إلى رفح، العديد منهم "بمقتضى أوامر الجيش الإسرائيلي للإجلاء، من المنازل والمناطق التي دمرتها إسرائيل إلى حد كبير".

وهؤلاء الآن مهددون بصورة مباشرة.

وأضاف طلب جنوب أفريقيا أن العملية العسكرية غير المسبوقة ضد رفح، حسبما أعلنت إسرائيل، قد أدت بالفعل إلى قتل وأضرار ودمار أوسع نطاقا، وستواصل ذلك، "في انتهاك خطير ويتعذر إصلاحه" لاتفاقية الإبادة الجماعية وحكم محكمة العدل الدولية الصادر في يناير الماضي.