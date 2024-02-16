بن جفير: يجب تسليح الإسرائيليين وإطلاق النار بـ كريات ملاخي يؤكد ذلك

مصراوي

قال إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، "دعوتنا لتسليح المواطنين واجهت انتقادات لكن إطلاق النار في كريات ملاخي يثبت صحة قولنا".

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أن الشرطة الشرطة تبذل كل ما بوسعها لكنها غير قادرة على الوجود في كل مكان وزمان وبدون أسلحة من سيحمينا.

وأشار إلى أن الإرهابيون يفهمون لغة واحدة هي لغة القوة ويجب أن ندمرهم، مشددًا على ضرورة تسليح الإسرائيليين وإطلاق النار في كريات ملاخي يؤكد ذلك.

وفيما سبق أعلن الإسعاف الإسرائيلي، مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار على موقف حافلات شمال كريات ملاخي في عسقلان، وأنباء تتحدث عن تحييد منفذ العملية.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 5 إسرائيليين بينهم 4 في حالة خطرة في إطلاق نار شمال كريات ملاخي وتم تحييد مطلق النار.

بدورها قالت القناة السابعة الإسرائيلية عن المتحدث باسم الشرطة: حادث إطلاق النار على موقف حافلات بكريات ملاخي خطير للغاية.