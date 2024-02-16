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تركيا تعلن تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

12:35 م الجمعة 16 فبراير 2024

وزارة الدفاع التركية

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أنقرة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 4 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني، في شمال العراق، بمنطقة عمليات "مخلب القفل".

وشددت الوزارة في بيان على أن "العمليات ستتواصل بكل عزيمة حتى يتم تحييد آخر في المنطقة"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأطلقت تركيا في 17 أبريل/2022 عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق. كما تشن أنقرة عمليات ضد الحزب في سوريا أيضا.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب حزب العمال الكردستاني في مقتل نحو 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وزارة الدفاع التركية تنظيم حزب العمال الكردستاني العراق تركيا سوريا

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