الاحتلال ينفذ اعتقالات خلال اقتحام مجمع ناصر الطبي بغزة

تل أبيب- (د ب أ)

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الأشخاص، بعدما اقتحم مجمع ناصر الطبي بمخيم خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة يوم الخميس فيما وصفه متحدث عسكري إسرائيلي بأنه "عملية دقيقة ومحدودة".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري إن "قوات الجيش الإسرائيلي ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم في مجمع ناصر"، مضيفًا أن الهدف العملي هو الوصول إلى نشطاء حماس، بما في ذلك المشتبه في تورطهم في هجوم 7 أكتوبر الماضي.

وزعم أن الجيش اتصل رسميا بمدير مركز ناصر الطبي، "وطالب بالوقف الفوري لجميع أنشطة حماس من داخل المستشفى والإخلاء الفوري لجميع نشطاء حماس من الداخل".

وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة، الاقتحام وقال إن القوات الإسرائيلية دمرت جدارا أثناء اقتحامها المستشفى.

وأضاف أن عددا من الأشخاص فروا من المستشفى قبل ذلك، فضلًا عن استشهاد مريض في المستشفى وأصيب آخرون نتيجة إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على المستشفى.