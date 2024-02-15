مسؤول أمريكي ردا على نتنياهو: حل الدولتين ليس هدية بل هو الحل الوحيد للصراع

مصراوي

قال عضو مجلس النواب الأمريكي جيري نادلر، ردا على رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن حل الدولتين ليس هدية بل هو الحل الوحيد الممكن للصراع.

وأضاف عضو مجلس النواب الأمريكي، أن أمن إسرائيل لن يتحقق إلا عبر حل يشمل إعادة إعمار غزة وإقامة دولة فلسطينية.

كانت محكمة العدل الدولية، قالت إنها تسلمت رد إسرائيل على طلب تقدمت به جنوب إفريقيا في 12 فبراير الجاري لاتخاذ تدابير إضافية بشأن الحرب في غزة.

وأضافت العدل الدولية، أن إسرائيل أكدت في ردها أن التزامها بالقانون الدولي والإنساني وبمعاهدة منع الإبادة الجماعية لا يتزعزع.

وقالت رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، الثلاثاء، إنها قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح.

وأوضحت أنها طلبت من المحكمة تحديد ما إذا كان يتطلب أن تستخدم سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.