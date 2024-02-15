البنتاجون: قلصنا قدرات الحوثيين للهجوم على السفن في البحر الأحمر

مصراوي

قالت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إننا قلصنا قدرات الحوثيين للهجوم على السفن ونركز على ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأضافت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، أننا نشعر بالقلق إزاء ما يحدث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونكثف جهودنا لمنع توسع النزاع خارج غزة، موضحا أن نقوم بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها للانتصار على حماس وإعادة الهدوء للمنطقة للمضي قدما في حل الدولتين.

وتابعت البنتاجون، لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا مع إسرائيل بأننا لا نريد أن نرى خسائر بين المدنيين، مشيرة إلى مواصلة حث إسرائيل على الالتزام بقوانين النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي.

كانت محكمة العدل الدولية، قالت إنها تسلمت رد إسرائيل على طلب تقدمت به جنوب إفريقيا في 12 فبراير الجاري لاتخاذ تدابير إضافية بشأن الحرب في غزة.

وأضافت العدل الدولية، أن إسرائيل أكدت في ردها أن التزامها بالقانون الدولي والإنساني وبمعاهدة منع الإبادة الجماعية لا يتزعزع.

وقالت رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، الثلاثاء، إنها قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح.

وأوضحت أنها طلبت من المحكمة تحديد ما إذا كان يتطلب أن تستخدم سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.