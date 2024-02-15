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BBC

جيش الاحتلال يسحب لواء المظليين من خان يونس جنوب غزة

09:56 م الخميس 15 فبراير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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القاهرة- مصراوي

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش قلص قوات الاحتياط في غزة وسحب لواء المظليين 646 من خان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن اقتحام مجمع ناصر الطبي بخان يونس، واحتلاله بالقوة العسكرية وإطلاق النار بداخله جريمة حرب يندى لها جبين البشرية.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدد الموجودين بمجمع ناصر الطبي بالقتل وإطلاق النار ومنع عنهم الماء والطعام وحليب الأطفال.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي، أن أكاذيب الاحتلال حول مجمع ناصر الطبي مجرد دعاية قذرة ومفضوحة أمام العالم وتهدف للقضاء على القطاع الصحي بغزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة مجمع ناصر الطبي طوفان الأقصى القطاع الصحي بغزة

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