الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بريطانية قرب خليج عدن

بي بي سي

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن أنها نفذت عملية عسكرية ضد سفينة بريطانية بالقرب من خليج عدن، ما أدى "لإصابتها بشكل مباشر".

وأوضح الناطق العىسكري باسم الجماعة العميد يحي سريع، أن الجماعة استهدفت السفينة "ليكافيتوس" بصواريخ "بحرية مناسبة"، مؤكداً استمرار الجماعة في "منع الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان، ويُرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية



بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: "{ إِنَّا مِنَ ٱلۡمُجۡرِمِینَ مُنتَقِمُونَ } صدقَ اللهُ العظيم



انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وإسناداً لإخوانِنا الصامدينَ في قطاعِ غزة.



نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ… pic.twitter.com/aHIWo2j9KA — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 15, 2024

وأضاف سريع في منشور على موقع إكس أنه "ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن، سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات رداً على العدوان الأمريكي البريطاني، وتأكيداً على الموقف المساند للشعب الفلسطيني" على حد تعبيره.