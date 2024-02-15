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BBC

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بريطانية قرب خليج عدن

08:20 م الخميس 15 فبراير 2024

استهداف سفينة بريطانية قرب خليج عدن أرشيفية

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بي بي سي

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن أنها نفذت عملية عسكرية ضد سفينة بريطانية بالقرب من خليج عدن، ما أدى "لإصابتها بشكل مباشر".

وأوضح الناطق العىسكري باسم الجماعة العميد يحي سريع، أن الجماعة استهدفت السفينة "ليكافيتوس" بصواريخ "بحرية مناسبة"، مؤكداً استمرار الجماعة في "منع الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان، ويُرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف سريع في منشور على موقع إكس أنه "ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن، سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات رداً على العدوان الأمريكي البريطاني، وتأكيداً على الموقف المساند للشعب الفلسطيني" على حد تعبيره.

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الحوثيون جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن استهداف سفينة بريطانية خليج عدن عملية عسكرية ضد سفينة بريطانية أخبار BBC

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