نتنياهو يعرب عن استيائه من بحث أمريكا خيار الاعتراف بدولة فلسطين

مصراوي

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعرب في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استيائه من بحث واشنطن خيار الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن رئيس وزراء الاحتلال أوضح لوزير الخارجية الأمريكي أن خطوة واشنطن سوف تضر بأي جهد لإدارة بايدن بشأن السلام والتطبيع.

كان مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، قال إن غزة ستحتاج إلى "خطة مارشال" جديدة للتعافي من الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، مضيفاً أن الأضرار التي لحقت بالقطاع تعادل بالفعل نحو أربعة أمثال ما تعرض له خلال الحروب السابقة.

وذكر ريتشارد كوزول رايت المدير في أونكتاد خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف، "هذا يحتاج إلى خطة مارشال جديدة"، وهي خطة للتعافي الاقتصادي لأوروبا وإعادة الإعمار استخدمت بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن الأضرار تبلغ بالفعل أربعة أمثال تلك التي لحقت بغزة خلال الحرب التي استمرت سبعة أسابيع في عام 2014.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا، إن الأزمة النقدية التي ستواجهها في أبريل، يمكن أن "تتفاقم كثيراً" إذا لم تتمكن من تأمين تمويل جديد أو إقناع المانحين باستئناف مساهماتهم المعلقة.

وقال المدير العام للأونروا فيليب لازاريني في مؤتمر صحفي في دبلن: "عمليتنا ستبدأ في التأثر اعتباراً من مارس، لكن أبريل سيكون حقاً الشهر الذي سنواجه فيه تدفقات نقدية سلبية عميقة وعميقة".