الأمم المتحدة: الأضرار في غزة تبلغ أربعة أمثال حرب عام 2014

بي بي سي

قال مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إن غزة ستحتاج إلى "خطة مارشال" جديدة للتعافي من الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، مضيفاً أن الأضرار التي لحقت بالقطاع تعادل بالفعل نحو أربعة أمثال ما تعرض له خلال الحروب السابقة.

وذكر ريتشارد كوزول رايت المدير في أونكتاد خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف، "هذا سيحتاج إلى خطة مارشال جديدة"، وهي خطة للتعافي الاقتصادي لأوروبا وإعادة الإعمار استخدمت بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن الأضرار تبلغ بالفعل أربعة أمثال تلك التي لحقت بغزة خلال الحرب التي استمرت سبعة أسابيع في عام 2014.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا، إن الأزمة النقدية التي ستواجهها في أبريل، يمكن أن "تتفاقم كثيراً" إذا لم تتمكن من تأمين تمويل جديد أو إقناع المانحين باستئناف مساهماتهم المعلقة.

وقال المدير العام للأونروا فيليب لازاريني في مؤتمر صحفي في دبلن: "عمليتنا ستبدأ في التأثر اعتباراً من مارس، لكن أبريل سيكون حقاً الشهر الذي سنواجه فيه تدفقات نقدية سلبية عميقة وعميقة".