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BBC

باكستان تدعو مجلس الأمن إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار في غزة

04:56 م الخميس 15 فبراير 2024

باكستان

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إسلام آباد - (د ب أ)

دعت باكستان اليوم الخميس، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الوفاء بمسؤوليته المنصوص عليها ضمن ميثاق الأمم المتحدة، والتدخل العاجل لفرض وقف إطلاق النار، وإنهاء المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية اليوم الخميس، عن ممتاز زهرة بالوش، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، قولها في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إنه "يجب رفع حصار غزة، للحيلولة دون وقوع المزيد من الوفيات والمعاناة الناتجة عن المجاعة وعدم توفر الرعاية الطبية اللائقة".

وأضافت أن "باكستان تقف حازمة في دعمها الدبلوماسي والمعنوي والسياسي والإنساني الذي لا يتزعزع، لشعب غزة المحاصر".

ودعت المتحدثة إلى التراجع الفوري عن القرار الذي اتخذته بعض الدول، بتعليق تمويل "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا)، وأكدت مجددا على تأييد باكستان لإدانة منظمة التعاون الإسلامي للعدوان العسكري الإسرائيلي المستمر ضد غزة، وتوسيع الهجمات العشوائية على مدينة رفح.

باكستان غزة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

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