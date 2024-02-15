روسيا: قصف بيلجورود عمل إرهابي

موسكو - (د ب أ)

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، القصف الأوكراني على مدينة بيلجورود بالعمل الإرهابي.

وقالت زاخاروفا إن الخارجية الروسية ستقدم هذه القضية إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكان حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 18 آخرين بجروح، في القصف الذي شنه الجيش الأوكراني على مدينة بيلجورود الحدودية.

وقال جلادكوف، عبر تطبيق تليجرام، "وفقا للتقارير الأولية، لقي خمسة أشخاص حتفهم، بينهم طفل، في بيلجورود، وأصيب 18 آخرون بجروح، بينهم خمسة أطفال. ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، وهم يتلقون كل المساعدات اللازمة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف جلادكوف أن الدفاعات الجوية أسقطت 14 صاروخا فوق مدينة بيلجورود ومنطقة بيلجورودسكي، وتعمل خدمات الطوارئ على معرفة العواقب على الأرض."

وقال جلادكوف "لحقت أضرار بسبعة منازل خاصة حيث تحطمت نوافذها والأسطح والأسوار بشدة في بيلجورود. كما تحطمت عدة نوافذ في خمسة مباني سكنية. ولحقت أضرار بنحو خمس سيارات جراء الشظايا، بالإضافة إلى مخزن ومنشأة صناعية."

وأضاف جلادكوف "لحقت أضرار أيضا بمنزلين خاصين وسيارة في بلدة شاجاروفكا في منطقة بيلجورودسكي".