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وزير الخارجية الفلسطيني: الأوضاع في الضفة لا تقل خطورة عن غزة

02:20 م الخميس 15 فبراير 2024

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

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(مصراوي)

حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، قائلًا إن الأوضاع في الضفة الغربية لا تقل خطورة عن قطاع غزة.

ووصف المالكي، هجمات المستوطنين المتزايدة في الضفة بـ "الإرهاب"، متهمًا الحكومة الإسرائيلية بتشجيع الهجمات في الضفة الغربية.

ودعا المالكي، إلى البحث عن أفق سياسي تكون بدايته وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الوضع في القطاع أصبح غير قابل للحياة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 28 ألفا و663 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ الـ7 من أكتوبر.

رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني غزة الضفة الغربية هجمات المستوطنين

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