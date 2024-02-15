الفصائل الفلسطينية تدعو الشعب الفلسطيني إلى النفير العام

(مصراوي)

أصدرت الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، بيانًا دعت فيه الحكومات العربية والإسلامية للتحرك العاجل وممارسة الضغط السياسي على إسرائيل من أجل وقف عدوانها على إسرائيل.

وطالبت الفصائل الفلسطينية، باعتبار غدًا الجمعة يومًا عالميًا لمناصرة القضية الفلسطينية، داعية الشعب الفلسطيني إلى عمل حملة شعبية موسعة لرفض العدوان الإسرائيلي وللمطالبة بوقف الحرب وإفشال مخططات الإبادة والتجويع للفلسطينيين.

وناشد بيان الفصائل الفلسطينية، أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية والقدس إلى النفيرالعام ومواجهة قوات الاحتلال والاشتباك معها.

كما طالب البيان، أن يكون السبت والأحد المقبلان يومين عالميين لمساندة القضية الفلسطينية بأوروبا وأمريكا وآسيا.