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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 28 ألفا و663 شهيدًا

01:33 م الخميس 15 فبراير 2024

وزارة الصحة الفلسطينية

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غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 28 ألفا و663 شهيدًا و68 ألفا و395 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في منشور، أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيدا و104 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 132 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن "الاحتلال الاسرائيلي يجبر إدارة مجمع ناصر الطبي على إبقاء مرضى العناية المركزة دون طواقم طبية مما يعرض حياتهم للخطر الشديد".

وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي عدوان الاحتلال الإسرائيلي القصف الإسرائيلي

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