الأونروا: الهجوم على رفح سيوقف عمل المنظمة

(مصراوي)

حذر مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، اليوم الخميس، من أن الهجوم البري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيجعل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين غير قادرة قادرة على مواصلة العمل.

وقال لازاريني، إن التدفق النقدي سيصبح بالسالب في مارس القادم، مشيرًا إلى أن الوضع سيسوء أكثر في أبريل القادم ما لم يتم الإفراج عن الاعتمادات المجمدة.

واتهمت إسرائيل الأونروا في وقت سابق بتورط عدد من موظفيها في هجوم الـ7 من على جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة، وهو ما نفته الأونروا وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الاتهامات الإسرائيلية.

وعلقت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تجاوز عددهم الـ12 دولة تمويل وكالة الأونروا بناء على الاتهامات الإسرائيلية.

