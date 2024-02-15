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BBC

وزير إسرائيلي يهدد واشنطن بإلغاء اتفاقية أوسلو

11:10 ص الخميس 15 فبراير 2024

عميحاي شيكلي

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(مصراوي)

هدد وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، اليوم الخميس، بإلغاء اتفاقية أوسلو بشكل أحادي في حال أقدمت واشنطن على اتخاذ إجراءات لإقامة دولة فلسطينية، وذلك حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا تزامنًا مع تصريحات، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي قال فيها إن الفلسطينيين لن يكون لهم دولة، مشددًا على سعيه لاتخاذ كافة الإجراءات لمنع إقامة دولة فلسطينية.

وقال سموتريتش، إن إسرائيل لن توافق على مكافأة الفلسطينيين بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وحذر سموتريتش، من خطورة إنشاء دولة فلسطينية من أنها ستمثل تهديدًا وجوديًا لدولة إسرائيل، منوهًا إلى عزمه لمطالبة المجلس الوزاري باتخاذ قرار صريح بمعارضة إسرائيل إقامة دولة فلسطينية.

عميحاي شيكلي إلغاء اتفاقية أوسلو وزير إسرائيلي إقامة دولة فلسطينية إذاعة الجيش الإسرائيلي

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