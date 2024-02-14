مصر أول دولة ترسل مساعدات إغاثية إلى كينيا لمواجهة آثار الفيضانات

القاهرة- مصراوي

أعلنت وزارة الخارجية، أنه في احتفالية كبيرة بنيروبى، سلم السفير وائل نصر الدين، سفير جمهورية مصر العربية لدى كينيا، شحنة من مساعدات الإغاثة العاجلة إلى الحكومة الكينية، للمساعدة في جهود غوث المتضررين من جراء الفيضانات التي ضربت شرق وشمال شرق البلاد نهاية العام الماضى، نتيجة لظاهرة النينو المناخية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وتابعت الخارجية في بيان لها الأربعاء: " بلغ حجم شحنة المساعدات ١٠,٥ طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية للإغاثة العاجلة والمواد الغذائية وخيام الإيواء العاجل، مقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وكان في استقبالها لفيف من المسؤولين الكينيين، يتقدمهم الوكيلان الدائمان لوزارة الأراضى القاحلة وشبه القاحلة والتنمية الإقليمية ووزارة الداخلية والإدارة الوطنية، إلى جانب ممثلة وزارة الصحة وممثلو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وألقى السفير نصر الدين، كلمة فى المؤتمر الصحفى الذي عقد بهذه المناسبة، أوضح فيها أن مصر بادرت بتقديم تلك المعونات دعماً لأشقائها فى كينيا، رغم ما تفرضه الظروف الدولية والإقليمية المضطربة المحيطة بها من ضغوط جمة على الاقتصاد المصرى، إيماناً منها بضرورة تكاتف الأشقاء في أوقات الشدة، وأن التضامن بين الدول والشعوب الأفريقية وحده هو الذى يمكن أن يقود القارة إلى تحقيق طموحاتها نحو التنمية الشاملة.

من جانبهم، عبر المسؤولون الكينيون عن الامتنان البالغ لمسارعة مصر بمد يد العون إلى بلادهم في محنتها الراهنة الناتجة عن ظاهرة تغير المناخ، مؤكدين أنه سيتم إيصال تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة وتوزيعها بشفافية على أكثر من 5 آلاف أسرة اضطرت للنزوح عن ديارها.

وأوضحوا أن كينيا تلقت مساعدات عاجلة من منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، وتلقوا وعوداً من جانب عدد من الدول بإرسال مساعدات إضافية، ولكن مصر هي أول دولة ترسل مساعدات إغاثية.