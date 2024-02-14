السودان.. تحقيقات في ادّعاءات مشاركة لاجئين بالحرب

بورتسودان-(د ب أ)

كشف مسؤول سوداني، اليوم الأربعاء، عن إجراء تحقيق في ادعاءات مشاركة لاجئين من دول أخرى في الحرب الدائرة في السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، عن معتمد اللاجئين في السودان الدكتور موسى عطرون قوله، إن المعتمدية تعكف على الحصول على معلومات حقيقية بشأن الاتهام المتعلق بمشاركة اللاجئين في الحرب في السودان من عدمها.

وقال فى حوار مع "سونا": " لن ننفي اتهام مشاركة اللاجئين في الحرب الحالية، ولكن ليس لدينا دليل ومعلومات كافية لتأسيس رأى واحد"، مبينا أن هناك اتهام بمشاركة لاجئين من جنسيات إثيوبية وتشادية وجنوب سودانية.

وتابع "لكننا سنتقصى من الأمر لمعرفة إن كانوا عناصر مرتزقة من نفس الجنسيات أم لاجئين، وقد أبلغت وزير الداخلية والمفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمر، وسنصل إلى تقرير سيتم نشره للرأي العام في الوقت المناسب وفق القوانين الدولية التي تحكم وضعية اللاجئ".

وأضاف عطرون بموجب القوانين الدولية أن أي مشاركة لأي لاجئ في الحرب ستفقده صفة لاجئ وستنزع منه صفة اللجوء ويتم التعامل معه كمجرم في حق السودان.

ونبه معتمد اللاجئين بأن اللاجئ هو ضيف ليس له الحق في ممارسة السياسة أو أي عمل ضد الثقافة ولا بد أن يتماشى مع الثقافة المحلية للبلد والقوانين بالدولة وأي مخالفة ستسحب منه صفة اللجوء.