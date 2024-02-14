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وزيرة خارجية ألمانيا: الهجوم على رفح سيشكّل كارثة إنسانية

10:18 م الأربعاء 14 فبراير 2024

أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا

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بي بي سي

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، من شنّ هجومٍ عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقالت إن حدوث ذلك سيشكّل كارثة إنسانية، وفق تعبيرها.

وأضافت الوزيرة أنالينا بيربوك الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقدته في القدس، أن هناك 1.3 مليون شخص نزحوا إلى رفح، يعيشون حالياً في مساحة ضيقة جداً ولا يوجد أي مكان آخر يذهبون إليه وفي حال شن جيش الاحتلال الإٍسرائيلي، لهجوم على المدينة في ظل هذه الظروف، ستكون كارثة إنسانية.

تأتي هذه التصريحات في وقت أعلن الاحتلال الإسرائيلي، أنها بصدد التحضير لهجوم وشيك على مدينة رفح جنوبي القطاع، من أجل تحقيق انتصار على حماس وفق ما ذكر مسؤولين إسرائيليين.

وتقوم بيربوك حالياً بزيارة إلى إسرائيل، هي الخامسة منذ الـ7 من أكتوبر.

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