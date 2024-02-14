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BBC

"لعرض مبررات الحرب".. الاتحاد الأفريقي يمنع وفدًا إسرائيليًا من دخول مقرّه

10:09 م الأربعاء 14 فبراير 2024

مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية رونين ليفي

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مصراوي

قال مصدر دبلوماسي أفريقي، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأفريقي منع وفدا إسرائيليا من دخول مقرّه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ لعرض وجهة نظره بشأن الحرب على غزة.

وأوضح المصدر الدبلوماسي الأفريقي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الاتحاد الأفريقي رفض مشاركة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية رونين ليفي في اجتماعاته.

كذلك أشار المصدر الدبلوماسي إلى أن الوفد الإسرائيلي حاول مجددا إقناع بعض الدول في دعم عضوية إسرائيل بصفة مراقب.

وكانت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا قالت، إن إسرائيل لم تردعها قرارات محكمة العدل والدليل مواصلة حربها في رفح جنوبي القطاع، مؤكدة أن قرار وقف القتال في غزة في يد الدول التي تمد إسرائيل بالمال والسلاح.

وكشفت عن أن ما يثير قلق بلادها هو السماح لإسرائيل بتجاهل حكم محكمة العدل وعدم حماية المدنيين.

الاتحاد الأفريقي رونين ليفي وزارة الخارجية الإسرائيلية أديس أبابا إسرائيل رفح محكمة العدل

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