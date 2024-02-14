ردًّا على نتنياهو.. حماس: مطالبنا في صفقة الأسرى منطقية

مصراوي

قال القيادي في حركة حماس محمد نزال، اليوم الأ{بعاء، إن مطالب الحركة بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن أسراه منطقية.

وأكد نزال في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" أن الاحتلال هو الذي أفشل لقاءات القاهرة وحولها للقاءات بروتوكولية، موضحا أن المفاوضات مستمرة وأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتقد أنه سيحرر أسراه دون مقابل.

ولفت نزال إلى أن نتنياهو يريد تحرير أسراه مقابل إدخال المساعدات لفترة محددة تنتهي بعملية التحرير.

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إحراز أي تقدم في المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مرتبط بتغير مواقف حماس.

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء، أن نتنياهو يؤكد أن إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس والتي وصفها بالغير معقولة.