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BBC

بعد أنباء عن انتفاضة جديدة.. إعلام عبري: نقل مروان البرغوثي لسجن آخر

09:44 م الأربعاء 14 فبراير 2024

امين سر حركة فتح السابق في الضفة الغربية مروان الب

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مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأربعاء، إنه جرى نقل القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي من موقع احتجازه في سجن "عوفر" إلى سجن آخر لم تعلن عنه؛ خوفا من تصعيد محتمل بعدما تلقت مصلحة السجون الإسرائيلية معلومات تشير إلى أنه يدعو إلى انتفاضة ثالثة.

وألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي القبض على البرغوثي في عام 2002، بعدما وُجّهت إليه تهم بقتل 26 شخصا والانضمام إلى جماعة إرهابية، قبل أن يُلصق به الاحتلال في عام 2004 تهمة قتل 4 إسرائيليين وراهب يوناني، ليصدر في حقه 5 أحكام تراكمية بالسجن المؤبد إلى جانب السجن 40 عاما.

مروان البرغوثي حركة فتح مصلحة السجون الإسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي

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