واشنطن: هدفنا هو هزيمة حماس وأن يَعُم الأمن والاستقرار في إسرائيل

مصراوي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل من أجل إيجاد طرق لتحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد سوليفان أن واشنطن تعمل على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل على تجاوز العقبات من أجل إدخال المزيد من المساعدات للقطاع.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن واشنطن ستوفر قدرات لإسرائيل للدفاع عن نفسها بعد تمرير مجلس الشيوخ لحزمة المساعدات، مشددا على أن ما يهم الولايات المتحدة هو هزيمة حماس وأن يعم الأمن والاستقرار في إسرائيل.

ولفت سوليفان إلى أن هدف الإدارة الأمريكية هو البدء بوقف إطلاق نار مؤقت وتبحث كل الخطوات مع شريكتها إسرائيل، ومن ثم لتحقيق السلام في غزة وإسرائيل والعمل لاحقا على حل الدولتين.

وشدد سوليفان على أن عدم تمرير حزمة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل سيكون وخيما على الأمن القومي الأمريكي، مؤكدا أن أوكرانيا ستقاتل من موقع أقل قوة إذا لم تحصل على الذخيرة والصواريخ.