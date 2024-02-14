من المسافة صفر.. المقاومة تنشر مشاهد للاشتباكات مع قوات الاحتلال بخانيونس

مصراوي

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد من التحام مجاهديها مع جنود وآليات جيش الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل مجندة برتبة رقيب أول من الكتيبة 869 في قصف لحزب الله اللبناني استهدف عدة مناطق في الشمال على الحدود مع لبنان.

بينما وصف جيش الاحتلال في بيانه حالة أحد المصابين الآخرين بالخطيرة.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت، صباح اليوم، سقوط قتيل وإصابة آخرين جراء سقوط صواريخ في مدينة صفد شمالي إسرائيل.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدد الإصابات بلغ 7 أشخاص، جراء الصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان وأصابت مبنى في مدينة صفد.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إنها تتعامل مع المصابين في الوقت الحالي، جراء الإصابة المباشرة التي تعرض لها المبنى في صفد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم رصد 8 صواريخ سقطت جميعها في مدينة صفد، مشيرة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في المدينة فور إطلاق الصواريخ.

وتحدثت القناة الـ "14" الإسرائيلية، أن مدينة صفد تعرضت لقصف عنيف تزامنًا مع إطلاق الصواريخ.