إعلان

BBC

تركيا.. لا إشارات لوجود ناجين بانهيار أرضي ومخاوف من تسرب سموم

07:27 م الأربعاء 14 فبراير 2024

علي يرلي قايا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

إسطنبول-(د ب أ)

لم تعثر فرق الإنقاذ بعد على أي من الـ 9 أشخاص المحاصرين بعد أكثر من يوم على انزلاق أرضي وقع بمنجم ذهب شرقي تركيا.

وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، في الموقع بولاية أرزينجان إن فرق الإنقاذ استخدمت أجهزة كشف المعادن للبحث عن أشخاص أسفل 10 ملايين متر مكعب من الرواسب.

وأعرب يرلي كايا عن اعتقاده بأن يكون عمال المنجم محاصرين في سيارة وشاحنة وحاوية.

ولم يتضح بعد سبب الانزلاق الأرضي الذي وقع، أمس الثلاثاء، في منجم "تشوبلر" ببلدة إيليتش في ولاية أرزينجان.

ورفضت شركة "أناجولد معدنجيليك" التي تتولى العمل في المنجم ومسؤولون حكوميون مخاوف المدافعين عن البيئة من انتشار السيانيد وحمض الكبريتيك في نهر الفرات القريب من المنجم، وهو أحد أكبر أنهار تركيا.

ولم يتسن الحصول على المزيد من التصريحات من الشركة اليوم.

وقال مايكل توست الأستاذ في جامعة ليوبن النمساوية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السيانيد يستخدم لاستخراج الذهب من الصخور وهو سام للغاية.

وللقيام بذلك، تتم أولا تنقية الصخور ثم معالجتها بالمواد الكيميائية فيما يعرف باسم غسل الركام.

وأضاف توست: "بحسب الصور الآتية من الموقع، كان هذا على الأرجح موقع غسل ركام، ومن المرجح أن يمثل انطلاق السيانيد مشكلة".

وقال وزير العدل يلماز تونج اليوم إنه تم احتجاز أربعة مسؤولين بالشركة حتى الآن في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحادث.

علي يرلي كايا وزير الداخلية التركي تركيا إسطنبول ولاية أرزينجان نهر الفرات الذهب انهيار أرضي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسرائيل توافق على تشغيل خدمة ستارلينك للاتصالات في مستشفى ميداني بغزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

قرار جديد من القضاء في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف ممدوح عباس
هذه الفئات مستثناة.. تعطيل الدراسة غدًا بالإسكندرية بسبب الطقس السيىء
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال تعاملات المساء