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BBC

وزير إسرائيلي: الرد على إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال سيأتي قريبًا وبقوة

05:19 م الأربعاء 14 فبراير 2024

بيني جانتس

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مصراوي

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأربعاء، إن المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان، مؤكدا أن الرد على إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال سيأتي قريبا وبقوة.

وأشار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي إلى أنه وافق على سلسلة أهداف سيقوم الجيش بضربها ردًا على هجمة حزب الله على القاعدة العسكرية في صفد.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف بالطيران سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله في تل البريج وهونا وعدشيت والزوانة، موضحا أنه هاجم مباني عسكرية ومقاتلين وبنى تحتية لقوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني.

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