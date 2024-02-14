وفق استطلاعات أوليّة.. الجنرال السابق برابوو يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية في إندونيسيا

جاكرتا-(د ب أ)

أعلن الجنرال السابق، برابوو سوبيانتو فوزه في الانتخابات الرئاسية بإندونيسيا، حيث منحته النتائج غير الرسمية المبكرة تقدما بفارق كبير.

وقال سوبيانتو: "جميع الحسابات وجميع وكالات استطلاع الرأي، بما في ذلك تلك التي تقف إلى جانب المرشحين الآخرين، تظهر أن الثنائي برابوو وجبران (المرشح نائبا للرئيس) فازا في جولة واحدة".

وأضاف: "برغم أننا ممتنون، لا بد ألا نكون مغرورين، ولا بد ألا نبالغ في الثقة، ولا بد ألا نبالغ في السرور، يتعين أن نظل متواضعين، إن هذا النصر ينبغي أن يكون نصرا لكل الشعب الإندونيسي".

وذكر برابوو، وزير الدفاع الحالي، إنه "سيقود (البلاد) لحماية جميع الشعب الإندونيسي والدفاع عنه بغض النظر عن العرق أو الدين والخلفية الاجتماعية".

واختار برابوو، جبران راكابومينج راكا (نجل الرئيس الحالي للبلاد جوكو ويدودو)، لتولي منصب نائب الرئيس.