صحة غزة: قوات الاحتلال تجبر المتواجدين داخل مجمع ناصر على الإخلاء القسري

(مصراوي)

صرحت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت آلاف النازحين وعائلات الطواقم الطبية والمرضى على الإخلاء القسري من مستشفى ناصر بخان يونس .

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قد دعت الأمم المتحدة وجميع الجهات ذات الصلة في وقت سابق اليوم إلى التحرك العاجل لمنع جيش الاحتلال من اقتحام مستشفى ناصر المحاصر في خان يونس.

وحذرت حركة حماس، من كارثية الوضع الإنساني الذي يتعرض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى في مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وطالبت حركة حماس، الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل لإدخال ما يلزم من طعام وماء ودواء لمستشفى ناصر لإنقاذ المتواجدين به.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في وقت سابق أن مياه الصرف الصحي أصبحت تغمر قسم الطوارئ وتعيق عمل الطواقم في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة.