وزيرة الخارجية الألمانية تطالب إسرائيل بعقد هدنة بدلاً من شن هجوم في رفح

برلين - (د ب أ)

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك الحكومة الإسرائيلية بعقد هدنة في مدينة رفح الفلسطينية بدلا من شن هجوم بري عليها نظرا للمعاناة الإنسانية للسكان المدنيين في هذه المدينة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وقبل إقلاع طائرتها متوجهة إلى إسرائيل، قالت بيربوك في برلين اليوم الأربعاء:" في رفح هناك 3ر1 مليون إنسان عالقين في أضيق مكان وفي ظل ظروف مروعة إلى أقصى مدى"، وأتمت أن " شن هجوم للجيش الإسرائيلي على رفح من شأنه أن يؤدي في ظل هذه الظروف إلى انهيار كامل للوضع الإنساني".

تجدر الإشارة إلى أن السياسية المنتمية إلى حزب الخضر الألماني ستبدأ اليوم زيارة لإسرائيل تستغرق يومين، وستكون هذه الزيارة هي خامس زيارة تقوم بها بيربوك لإسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي.

وتابعت بيربوك أن "الناس في رفح لا يمكنهم ببساطة أن يختفوا في الهواء" مشيرة إلى الحاجة إلى توفير أماكن آمنة وممرات آمنة حتى يتجنبوا الوقوع في مرمى النيران، وقالت إنهم " يحتاجون إلى المزيد من المساعدات الإنسانية، ويحتاجون إلى هدنة"، واستطردت الوزيرة الألمانية محذرة من أن "غزة على شفا الانهيار" مشيرة إلى أن الكثير من الناس في رفح اتبعوا المطالبات الإسرائيلية بالإخلاء ونزحوا من مناطق القتال في شمال غزة " في الغالب بلا شيء سوى أطفالهم على أذرعهم وملابسهم على أجسادهم".

وأعلنت بيربوك أنها ستبحث في إسرائيل كيفية تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة وفي نفس الوقت كيفية إطلاق سراح المحتجزين وقالت "لا بد من وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى لا يموت الناس من الجوع والعطش. وهذا يتطلب توافر ضمانات حماية بالنسبة للمنظمات الأممية".

وأضافت بيربوك أن محادثاتها ستشمل في الوقت نفسه كيفية زيادة الضغوط الدولية على حركة حماس "بحيث يلقي الإرهابيون أسلحتهم".

وتعتزم بيربوك بعد وصولها إلى إسرائيل إجراء محادثات مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس، قبل أن تعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم. ومن المقرر أن تلتقي بيربوك أيضا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد. وستلتقي الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوج غدا الخميس.