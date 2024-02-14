بعد صفد.. حزب الله يطلق رشقات صاروخية على شمالي إسرائيل

(مصراوي)

أطلق حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، دفعة من الصواريخ على منطقتي نتوا والمنارة شمالي إسرائيل.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن حزب الله أطلق صواريخ أيضًا على قاعدة للجيش الإسرائيلي شمال البلاد، مشيرًا أنه قام بالرد على مصادر إطلاق النار.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط قتيل وإصابة آخرين جراء سقوط صواريخ في مدينة صفد شمالي إسرائيل.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدد الإصابات بلغ 7 أشخاص، جراء الصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان وأصابت مبنى في مدينة صفد.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إنها تتعامل مع المصابين في الوقت الحالي، جراء الإصابة المباشرة التي تعرض لها المبنى في صفد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم رصد 8 صواريخ سقطت جميعها في مدينة صفد، مشيرة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في المدينة فور إطلاق الصواريخ.

وتحدثت القناة الـ "14" الإسرائيلية، أن مدينة صفد تعرضت لقصف عنيف تزامنًا مع إطلاق الصواريخ.

يأتي هذا بعد تصريحات زعيم حزب الله اللبناني أمس، والتي هدد فيها بتوسيع رقعة الحرب إذا أرادت إسرائيل ذلك، مشددًا أن وقف الحرب شمال إسرائيل مرهون بوقفها في غزة.