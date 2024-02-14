بايدن يدعو مجلس النواب الأمريكي للإسراع في تمرير مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس النواب إلى الإسراع في تمرير مشروع قانون يتضمن مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا.

وقال بايدن يوم الثلاثاء: "أحث مجلس النواب على المضي قدما في هذا الأمر على وجه السرعة. لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك".

وحذر بايدن من أن العواقب على أوكرانيا على وجه الخصوص ستكون مدمرة إذا لم يتم فعل شيء.

وقال: "بالفعل، نشهد تقارير عن نفاد ذخيرة القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية في الوقت الذي تواصل القوات الروسية الهجوم ويواصل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الحلم بإخضاع الشعب الأوكراني".

وأضاف بايدن: "حان الوقت لمجلس النواب لاتخاذ إجراء وإرسال هذا التشريع من الحزبين إلى مكتبي على الفور حتى أتمكن من التوقيع عليه ليصبح قانونا".

وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء ، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار لأوكرانيا ، بعد صراع طويل. ويذهب هذا المشروع الآن إلى الغرفة الأخرى في الكونجرس ، مجلس النواب ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.