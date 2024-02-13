إسرائيل تزعم الحصول على شريط فيديو للسنوار مع عائلته في نفق بغزة

القاهرة- مصراوي

زعمت إسرائيل الحصول على لقطات لزعيم الجناح العسكري لحركة حماس يحيى السنوار ، أثناء تواجده في نفق بغزة محاط رفقة زوجته وأطفاله، حسبما ذكرت القناة 12 العبرية.

ونشرت القناة 12 لقطات من فيديو قالت إنها التقطت في 10 أكتوبر، بعد ثلاثة أيام فقط من هجوم 7 أكتوبر، وتم الحصول عليها في وقت مبكر من الحرب. لكن تم نشرها على وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير، تُظهر اللقطات السنوار وأفراد الأسرة يقودهم شخص من نفق إلى آخر ، وادعى الاحتلال الإسرائيلي أن هذا النفق كان في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

התיעוד של סינוואר במנהרה נחשף: ישראל חשפה קטע שצולם במנהרה בח'אן יונס שלושה ימים לאחר תחילת המלחמה | צפוhttps://t.co/bRNubg6mDU | @yaronavraham @ndvori pic.twitter.com/FdRKrL0H0E — החדשות - N12 (@N12News) February 13, 2024

ومن جانبه قال التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان"، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض مقترحا لإبرام صفقة تبادل أعدّه قادة الموساد والشاباك والجيش.

وتستضيف القاهرة جولة من المفاوضات بحضور رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" ورئيس الموساد الإسرائيلي وزير الخارجية القطري، في محاولة لإحراز تقدم والوصول إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح مزيد من الأسرى.

وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات بعدما أصدرت القاهرة تحذيرات شديدة اللهجة، لتل أبيب للرجوع عن شن أية عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع.