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BBC

إسرائيل تزعم الحصول على شريط فيديو للسنوار مع عائلته في نفق بغزة

09:44 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

يحيى السنوار

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القاهرة- مصراوي

زعمت إسرائيل الحصول على لقطات لزعيم الجناح العسكري لحركة حماس يحيى السنوار ، أثناء تواجده في نفق بغزة محاط رفقة زوجته وأطفاله، حسبما ذكرت القناة 12 العبرية.

ونشرت القناة 12 لقطات من فيديو قالت إنها التقطت في 10 أكتوبر، بعد ثلاثة أيام فقط من هجوم 7 أكتوبر، وتم الحصول عليها في وقت مبكر من الحرب. لكن تم نشرها على وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير، تُظهر اللقطات السنوار وأفراد الأسرة يقودهم شخص من نفق إلى آخر ، وادعى الاحتلال الإسرائيلي أن هذا النفق كان في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومن جانبه قال التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان"، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض مقترحا لإبرام صفقة تبادل أعدّه قادة الموساد والشاباك والجيش.

وتستضيف القاهرة جولة من المفاوضات بحضور رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" ورئيس الموساد الإسرائيلي وزير الخارجية القطري، في محاولة لإحراز تقدم والوصول إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح مزيد من الأسرى.

وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات بعدما أصدرت القاهرة تحذيرات شديدة اللهجة، لتل أبيب للرجوع عن شن أية عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

يحيى السنوار الاحتلال الإسرائيلي أنفاق غزة

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