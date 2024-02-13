الاحتلال: حماس لم تكن تتخيل أن نصل إلى الأماكن التي تختبئ فيها قياداتهم



مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري، إننا نفذنا في خان يونس طريقة قتال خاصة واستثنائية تشمل عملية فوق الأرض وعملية متوازية تحت الأرض.

وأضاف متحدث الاحتلال، أنه خلال عملياتنا في خان يونس دخلنا مركزا لحماس تحت مقبرة كان يحتوي غرف نوم لقيادات الحركة، موضحا أن المقطع الذي ظهر فيه السنوار نتيجة عملية الملاحقة التي نطارده فيها ولن تتوقف حتى القضاء عليه أو اعتقاله.

وتابع المتحدث، أننا نواصل اعتقال عناصر حماس والتحقيق معهم وكشف المزيد من المعلومات الاستخباراتية، مشيرا إلى أننا اعتقلنا منذ بداية الحرب عددا من أقارب قادة حماس بينهم أقارب ليحيى السنوار، قائلا: "حماس لم تكن تتخيل أننا سنعمل تحت الأرض أو أننا سنصل إلى الأماكن التي تختبئ فيها قيادتهم".