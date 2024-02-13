أكسيوس: نتنياهو أبدى لبايدن استعداده لإطلاق سراح 3 فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي

مصراوي

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين، اليوم الثلاثاء، قولهم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه قد يتعين على إسرائيل إطلاق سراح المزيد من الأسرى مقابل كل أسير في غزة.

وأشار المسؤولون إلى أن نتنياهو أكد أن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح 3 أسرى مقابل كل أسير إسرائيلي كما حدث في الصفقة السابقة، مؤكدين أن بايدن يتفق مع نتنياهو على أن طلب حماس بالإفراج عن آلاف الأسرى مبالغ فيه.

وشدد المسؤولون على أن بايدن يعتقد أن على إسرائيل أن تبدي المزيد من المرونة في ملف تبادل الأسرى.

وكان التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان" قال، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض مقترحا لإبرام صفقة تبادل أعدّه قادة الموساد والشاباك والجيش.

وتستضيف القاهرة جولة من المفاوضات بحضور رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" ورئيس الموساد الإسرائيلي وزير الخارجية القطري، في محاولة لإحراز تقدم والوصول إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح مزيد من الأسرى.

وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات بعدما أصدرت القاهرة تحذيرات شديدة اللهجة، لتل أبيب للرجوع عن شن أية عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع.