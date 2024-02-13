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بلينكن: نعمل مع مصر وقطر بشأن مقترح يؤدي لإطلاق سراح الأسرى بغزة

09:26 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تقوم ما بوسعها من أجل إعادة كل الأسرى إلى عائلاتهم.

وأكد بلينكن أن واشنطن تعمل مع مصر وقطر بشأن مقترح يقود إلى إطلاق سراح الأسرى المتبقين في غزة.

وكان التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان" قال، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض مقترحا لإبرام صفقة تبادل أعدّه قادة الموساد والشاباك والجيش.

وتستضيف القاهرة جولة من المفاوضات بحضور رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" ورئيس الموساد الإسرائيلي وزير الخارجية القطري، في محاولة لإحراز تقدم والوصول إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح مزيد من الأسرى.

وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات بعدما أصدرت القاهرة تحذيرات شديدة اللهجة، لتل أبيب للرجوع عن شن أية عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اطلاق سراح الأسرى حرب غزة

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