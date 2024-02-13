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BBC

الصحة بغزة: الوضع في مجمع ناصر الطبي ينذر بكارثة صحية

08:46 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

الدكتور أشرف القدرة

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بي بي سي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ إدارة مجمع ناصر الطبي "بإجلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الصحية".

وأضاف المسؤول في الوزارة التابعة لحركة حماس، أن مياه الصرف الصحي غمرت قسم الطوارئ داخل المجمع وتعيق عمل الطواقم الصحية.

وحذر القدرة، قائلا: "إن ازدياد تكدس النفايات في أقسام المجمع ينذر بكارثة صحية من انتشار للأوبئة و كذلك تلوث جروح المرضى".

وتقول الوزارة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مجمع ناصر الطبي منذ أكثر من 15 يوماً ما يحول دون قيام إدارة المجمع بنقل القتلى والموتى من المرضى إلى ثلاجة الموتى.

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BBC
صحة غزة مجمع ناصر الطبي خان يونس أشرف القدرة

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