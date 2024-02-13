الحوثيون يتوعدون إسرائيل بتصعيد أكثر إيلامًا ردًا على استهداف رفح

صنعاء-(د ب أ)

هددت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، بتصعيد كبير أكثر إيلاما ضد الاحتلال الإسرائيلي ردا على استهداف رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها: "ندين وبقوة الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والتي تتصاعد بشكل يومي وآخرها التهديد بارتكاب مجزرة بحق النازحين في مدينة رفح".

وأضاف البيان "نحذر الكيان الصهيوني من تصعيد كبير في الرد اليمني على اعتداءاته في رفح، ونقل المشهد العسكري إلى مستويات أعلى وأكثر إيلاما لتل أبيب"،وفقا للبيان.

وأكد البيان "على ثبات موقف صنعاء الإنساني والأخلاقي تجاه دعم المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والاستمرار في فرض الحصار البحري على الكيان الصهيوني واستهداف مقدراته العسكرية حتى وقف العدوان ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل".

ويواصل الحوثيون منذ نوفمبر الماضي هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، ضد ما يقولون إنها سفن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل، قبل أن تشمل هذه الهجمات السفن الأمريكية والبريطانية.