الأمم المتحدة: قوات إسرائيلية تحتل مقر الأونروا في خان يونس جنوب غزة

وكالات

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قوات إسرائيلية تحتل مقر وكالة الأونروا في خان يونس جنوب قطاع غزة، وهو موقع محمي ولا معلومات عما يجري هناك، حسب المتحدث باسم الأمين العام.

ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة إضافة للاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية، بأن موظفين يعملون في الوكالة شاركوا في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقد أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، من جانبها أنها تحقق في المزاعم الإسرائيلية.