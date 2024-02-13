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BBC

فرنسا: الكارثة الإنسانية بغزة يجب أن تتوقف وهجوم إسرائيل في رفح غير مبرر

07:51 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

وزير الخارجية الفرنسي

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مصراوي

قال وزير الخارجية الفرنسي، إن الكارثة الإنسانية بقطاع غزة يجب أن تتوقف وهجوم إسرائيل في رفح قد يخلق وضعا جديدا غير مبرر.

كان وزير الخارجية البريطاني، قال إن الهدنة التي ندعو إليها نريدها أن تتحول إلى وقف لإطلاق النار بإخراج قادة حماس من القطاع وإعادة الأسرى.

وأضاف وزير الخارجية، أن اعترافنا بالدولة الفلسطينية يجب ألا يتم تأجيله حتى إنجاز الحل النهائي القائم على حل الدولتين.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال إنه يجب أن ننتبه للوضع الكارثي في قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام، أن هناك انفلات للأمن والكثير من القيود المفروضة من جانب إسرائيل لمنع إيصال المساعدات إلى غزة، موضحا أننا نشعر بقلق بالغ إزاء العدد الكبير من الصحفيين الذين قتلوا في القطاع.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أن استهداف الصحفيين اعتداء على حرية الصحافة التي تعد أساسا لتمكين إيصال المعلومات للجميع في أنحاء العالم، مشيرا إلى أننا نأمل في نجاح المحادثات بشأن التوصل لهدنة وتحرير الأسرى لتجنب هجوم رفح الذي ستكون له عواقب مدمرة.

وأكمل الأمين العام، أن أكثر من 13 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب الصراع والزلزال المدمر.

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