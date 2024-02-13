الاحتلال يعلن تحطم إحدى طائراته العسكرية أمس في لبنان

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة تابعة له أمس في الأراضي اللبنانية بسبب عطل فني، مؤكدا أنه لا خوف من تسرب معلومات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف مقرات عسكرية لحزب الله في مناطق قرى حولا وقلعة دبا ويارون وميس الجبل ويارين وشيحين جنوبي لبنان.

كما أشار جيش الاحتلال إلى أنه عثر على موقع حاولت فيه حركة المقاومة الفلسطينية "حماس استنساخ" طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين وجندي في معارك قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 569 منذ بداية الحرب و 232 منذ بدء العملية العسكرية البرية على القطاع.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجنود قتلوا نتيجة انفجار قنبلة داخل مبنى مفخخ.